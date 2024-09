Tamberi, i messaggi inediti alla moglie Chiara e un trionfo che riconcilia

Aveva ragione Gianmarco Tamberi: a Parigi aveva nelle gambe, nel cuore e nella testa la possibilità di poter (ri)vincere l'oro olimpico. Non sarebbe stato possibile, altrimenti, riprendersi così - fisicamente e mentalmente - dalla batosta francese. Ieri ha portato a casa la Diamond League (valore 30,000 dollari) per la terza volta dopo quelle del 2021 e 2022 volando sempre sopra quota 2,34 al terzo e ultimo tentativo. È il più prestigioso diamante dei tre anche perché arriva dopo tutto quello che è successo a ridosso di Parigi: le coliche, la gara senza reggersi in piedi, le polemiche per la troppa condivisione social. Ma un conto sono le chiacchiere e un altro i numeri: Tamberi, in questa assurda estate che volge al termine, ha vinto l'Europeo in casa, è leader mondiale con la misura di 2.37, conquistata proprio a Roma, e dopo Parigi ha trionfato in 4 gare su 5. Gimbo è sempre più personaggio, viene invitato a Venezia, alle sfilate e in tv ma dimostra, ogni volta che scende in pista, di essere ancora - e tanto - atleta. E adesso? Si vedrà. La famiglia, prima di tutto. Ma anche progetti ambiziosi per il 2025 e forse anche oltre. D'altronde, allo stadio Re Baldovino di Buxelles (dove, per la cronaca, giocherà la Roma di De Rossi in Europa League tra poco più di un mese), gli è stato concesso anche il giro d'onore. Con il pubblico in delirio per lui.