Tamberi e il messaggio social che fa impazzire i tifosi: "Ora birra e hamburger"

Dopo il successo nelle finali della Diamond League a Bruxelles, Gianmarco Tamberi (che si è imposto saltando la misura di 2.34), ha pubblicato un lungo post su Instagram, ringraziando i tifosi per l'affetto e annunciando la volontà di fermarsi per iniziare a riposarsi in vista della prossima stagione. "E con quest'ultima vittoria finalmente posso dirlo: dopo 12 mesi di duro lavoro, inizio le mie ferie fatte di sole, birre e hamburger, di nuovo felice e con il sorriso!! Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per il sostegno che mi avete dato durante tutto questo anno".