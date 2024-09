Jacobs compie 30 anni: festa alle Hawaii con una promessa speciale

Buon compleanno Marcell Jacobs! Il 26 settembre il campione ha compiuto 30 anni: un traguardo importante che ha deciso di festeggiare in maniera speciale. Una vacanza alle Hawaii con la moglie Nicole Daza e i figli Meghan e Anthony . In realtà c'è più di qualcosa a cui brindare visto che lo scorso 17 settembre è stato anche il compleanno di Nicole e della figlia Meghan, nata nel 2020. In quel giorno, poi, c'è stato l'anniversario di nozze, celebrate due anni fa a Gardone Riviera. Jacobs e famiglia si trovano sull’isola di Kauai , a nord ovest di O’ahu, la più nota e popolata: paesaggi da sogno e momenti idilliaci decisamente indimenticabili.

Il compleanno di Marcell Jacobs con una promessa speciale

"Grazie a tutti per gli auguri - ha detto Marcell Jacobs in un video - È vero, ho 30 anni, ma mi sento ancora un atleta giovanissimo e avremo ancora tanta strada da fare insieme". Una promessa per i fan, che ribadisce quanto detto nell'ultimo periodo: "Ora lo sguardo è al prossimo anno, con un obiettivo: Tokyo. Una pista che mi ha regalato tante emozioni, quella delle mie prima Olimpiadi: non vedo l’ora di tornare per rivivere quei momenti. È l’unica medaglia che mi manca per completare tutto".