Mezza maratona Roma, trionfano i keniani Wafula e Sang

Il keniano Emmanuel Wafula ha vinto la mezza maratona di Roma , chiudendo in 59'57" davanti al connazionale Gideon Kiprotich Rop , staccato di 59". Terzo posto per Anthony Kimtai. Successo keniano anche nella gara femminile, con il trionfo di Nancy Sang davanti all'etiope Fantu Worku Taye e alla connazionale Evaline Chirchir.

Onorato: "Una festa di sport"

"Con la prima mezza maratona di Roma abbiamo vinto la scommessa. È stato un grande evento con enormi ricadute economiche, con 17 mila iscritti di cui 11 mila dall’estero, e sociali, grazie a tante iniziative collaterali benefiche e di prevenzione come i check up gratuiti. È stata una festa di sport, un’occasione per sottolineare l’importanza di una vita sana e una grande vetrina promozionale per la città, con le immagini che faranno il giro del mondo sui social. Tantissime persone dall’estero vorranno venire qui il prossimo anno a correre in questo percorso in un museo a cielo aperto. I numeri raggiunti nella prima edizione sono andati oltre le più rosee aspettative. Adesso continueremo a lavorare affinché la mezza maratona di Roma diventi la più importante e partecipata al mondo”. Così Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda.