Mezza maratona, Kejelcha da record a Valencia: battuto il primato di Kiplimo

Trionfo Kejelcha, bene Chiappinelli

Nonostante la pioggia e il mancato apporto dei pacemaker, usciti presto di scena, il 27enne africano sferra l’attacco al 16ª chilometro per involarsi staccando i keniani Daniel Mateiko, secondo in 58:17, e Isaia Kipkoech Lasoi, terzo con 58:21. Straordinari i parziali dell’etiope che passa in 13:38 (5 km), 27:12 (10 km), 40:56 (15 km) e 54:32 (20 km). Due medaglie d’argento mondiali in bacheca, un anno fa nei 5 km su strada dopo quella del 2019 nei 10.000 su pista, e due ori iridati (2016 e 2018) sui 3000 indoor, nell’ultima edizione Kejelcha era stato già protagonista sui 21,097 chilometri di Valencia arrivando secondo con 57:41. Buon risultato per l'azzurro Yohanes Chiappinelli, dodicesimo al traguardo in 1h00:50, ad appena cinque secondi dal suo primato.