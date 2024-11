Gianmarco Tamberi riceve la laurea honoris causa all'università di Urbino

Mercoledì 27 novembre, nell’Università di Urbino si conferirà una laurea magistrale honoris causa in “Scienze dello Sport” a Gianmarco Tamberi , uno dei più importanti atleti italiani dell’atletica leggera. Tamberi , 32 anni, originario di Civitanova Marche è conosciuto per le sue performance nel salto in alto, che lo hanno portato a conquistare il titolo di campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020, l’oro ai Mondiali di Budapest 2023 e il titolo di campione europeo nel 2024.

La cerimonia

La cerimonia avrà luogo presso l’Aula Magna dell’Area Scientifico Didattica Paolo Volponi, in via Saffi 15, a Urbino. Il conferimento della laurea honoris causa a Gianmarco Tamberi è un evento che sottolinea il legame tra sport e formazione, evidenziando come l’atletica possa ispirare e motivare le persone a perseguire le proprie ambizioni.

Durante la cerimonia, oltre al conferimento ufficiale della laurea, Gianmarco Tamberi terrà una lectio magistralis. Il tema scelto per la sua presentazione è “la forza delle scelte”, per riflettere non solo sulla sua carriera sportiva, ma anche sulla filosofia personale che ha guidato il suo percorso.

Durante la cerimonia non ci sarà solo un resoconto delle sue vittorie, ma anche un’analisi delle scelte che lo hanno portato al successo. Messaggio rilevante per gli studenti e i giovani atleti, poiché evidenzia la necessità di prendere decisioni strategiche nel percorso sia personale che professionale. La forza delle scelte diventa un concetto chiave non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana, dove le decisioni possono influenzare il futuro.

Tamberi e il successo

Tamberi, originario di Civitanova Marche, ha dimostrato di essere uno degli atleti più rappresentativi del panorama italiano. Oltre alla medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2020, ha conquistato il titolo di campione mondiale e europeo.

La carriera di Gianmarco è stata segnata da momenti di grande gioia, ma anche da sfide significative; dopo un infortunio che ha minacciato la sua carriera, Tamberi ha dimostrato una straordinaria capacità di recupero e di determinazione, ritornando più forte di prima.

Tamberi, ha inoltre ricoperto il ruolo di ambasciatore delle Marche attraverso la campagna social “Fai un salto nelle Marche”, contribuendo alla promozione culturale e turistica della sua regione.