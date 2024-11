Tamberi e l'ovazione che lo commuove da Laura Pausini: il post da brividi

ROMA - Gianmarco Tamberi al concerto di Laura Pausini a Pesaro. Una serata tutta da vivere condita da un momento molto emozionante. É lo stesso atleta azzurro a raccontarlo in un post su Instagram: “Volevo pubblicare questo post ieri alle 2 di notte appena tornati dal concerto di Laura Pausini, ma ho preferito aspettare qualche ora... Appena entrati al palazzetto sono stato pervaso da un ondata di affetto che mai mi era capitato di ricevere fuori dei campi d'atletica in tutta la mia vita!!!! Ero letteralmente SENZA PAROLE. Nessuno aveva annunciato il mio nome, eppure si è alzata un ovazione così spontanea che è stata per me disarmante. Mai mi sarei potuto aspettare una cosa del genere. Ci tengo a ringraziare di cuore tutte le persone che ieri mi hanno accolto con così tanto amore, siete stati speciali”.