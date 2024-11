Torna la Stramilano SottoZero: tutti di corsa tra i grattacieli del quartiere CityLife

MILANO - Dopo i grandi numeri del 2023 anche quest'anno sono migliaia gli appassionati attesi per domenica 1 dicembre alla 'Stramilano SottoZero' , seconda edizione invernale di una delle corse in città più amate d'Italia.

Stramilano SottoZero, nuovo percorso nel quartiere CityLife

Nuovo il percorso che si snoda tra i grattacieli del quartiere milanese CityLife. Il tracciato della manifestazione sarà anche quest'anno un circuito chiuso di 5 Km, che vede il punto di partenza in Viale Cassiodoro, passa poi da Piazzale Giulio Cesare e Via Colleoni e taglia il traguardo in Via Stratos dove tutti i corridori riceveranno l’ambita medaglia SottoZero. Tre le corse previste per questa edizione: la 10 km Fidal Competitiva, riservata agli atleti tesserati (con partenza alle ore 9) e la 5-10 km ad andatura libera (ore 10:30) riservata invece a tutti gli appassionati, dai più esperti ai quelli 'occasionali'. Un percorso adatto a ogni livello, con la possibilità di scegliere tra il tracciato da 10 km o quello da 5 km, ideale per le famiglie e i più piccoli.

Villaggio atleti in piazza Burri, prima del via la Fanfara dei Carabinieri

Prima della partenza grande spettacolo con la Fanfara dei Carabinieri che suonerà l’Inno Nazionale. Il Villaggio atleti sarà situato in piazza Burri, nel quartiere CityLife dietro al Palazzo delle Scintille, dove domenica 1 dicembre a partire dalle ore 7 fino alle 10:30 i partecipanti potranno ritirare il proprio pettorale. I pacchi gara saranno disponibili già da venerdì 29 novembre (dalle ore 12 alle 19) e sabato 30 novembre (dalle ore 10 alle 19) presso Fior di Roccia in via Repubblica Cisalpina 3. "Stramilano SottoZero è ormai diventato un appuntamento annuale che coinvolge tutta la città grazie al continuo entusiasmo e alla voglia di correre che da moltissimi anni caratterizza l’appuntamento primaverile - hanno dichiarato Andrea Alzati e Michele Mesto, organizzatori di Stramilano e Stramilano SottoZero -. In questa seconda edizione abbiamo voluto offrire un percorso rinnovato e affascinante, che valorizza il panorama urbano milanese e permette di vivere l’emozione della corsa in un contesto invernale".