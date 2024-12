Battocletti entra nella storia: oro agli Europei di cross e record

Trionfo storico per Nadia Battocletti. L'atleta azzurra ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di cross in Turchia ad Antalya, con il tempo di 25'43" e precedendo di 11 secondi la tedesca Konstanze Klosterhalfen, medaglia d'argento, e di 18 secondi la turca Yasemin Can.