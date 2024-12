Baldini punge Tamberi dopo Parigi: "Non lo meritava? Chi arriva in finale non lo fa per caso..."

Stefano Baldini torna a parlare della disavventura olimpica di Gianmarco Tamberi, arrivato ai Giochi di Parigi di agosto scorso da grande favorito per la medaglia d'oro nel salto in alto, ma fermato sul più bello da una colica renale. Ripensando a quella delusione, Tamberi ha più volte detto "non me lo meritavo", ma Baldini, campione olimpico della maratona ad Atene 2004, dà un altro punto di vista su quel flop: "Il discorso va bene - le parole del 53enne ex atleta a BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli - ma lo meritano in tanti. Quelli che si qualificano per la finale, non arrivano lì per caso, ma perché lo hanno meritato giorno e notte".