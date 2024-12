Il crollo dei muri: tutti i record tra atletica e nuoto

A v olte i numeri confondono le idee e trovare un filo logico diventa difficile. Il recente Mondiale di Budapest, in vasca corta, che ha chiuso di fatto il 2024, è stato condito da 30 record del mondo. Illuminato dal 19”90 di Jordan Crooks nei 50 stile libero. Una cosa vista soltanto nel 2009, ai Mondiali di Roma, dove ogni gara era una tacca grazie all’avvento dei costumi gommati. Subito dopo - per fortuna - aboliti. Tornato ai costumi più o meno tradizionali (calzoncino al massimo per gli uomini) il nuoto ha continuato comunque a progredire con l’ultimo salto di qualità di questi giorni. Quando - in teoria - un po’ tutti non dovrebbero essere al massimo della forma.



L’appuntamento clou della stagione non era Budapest ma l’Olimpiade di Parigi, altro contesto, altra vasca ovviamente, da 50 metri. Il confronto è impietoso: ai Giochi sono caduti soltanto 4 record del mondo contro i 30 di Budapest. Possibile che quasi tutti abbiano sbagliato la preparazione? All’Olimpiade si è molto parlato della scorrevolezza della vasca, questione che pure esiste e quando un atleta di alto livello entra in acqua ci mette due bracciate a capire qualità dell’acqua e della piscina. Ma una vasca olimpica ha dei requisiti minimi che non possono condizionare più di tanto il risultato. Si è parlato della scarsa profondità, poco più di 2 metri, che però corrisponde né più né meno a quella dello dello Stadio del Nuoto a Roma. Inoltre, due dei record di Parigi sono arrivati su distanza diametralmente opposte e con riscontri cronometrici clamorosi: i 100 sl del cinese Zhanle (46”40) e i 1.500 di Bobby Finke (14’30”67) che ha cancellato Sun Yang del 2012.

Dov’è la verità? Per avere una risposta (quasi) certa bisognerà aspettare il Mondiale di vasca lunga della prossima estate a Singapore: lì capiremo se il grande salto di qualità degli ultimi giorni in vasca corta sarà riportato nella vasca da 50 metri, quella che veramente conta.

Al momento, la sensazione è che quanto visto a Budapdest sia dipeso da una serie di fattori: negli ultimi anni, da Tokyo in poi, raramente c’è stato un evento in vasca corta che gli atleti hanno potuto affrontare a mente sgombra. Il calendario internazionale è stato esageratamente compresso, con tre edizioni dei Mondiali in vasca lunga prima dell’Olimpiade. Tutti hanno lavorato in ottica olimpica dove è vero che ci sono stati pochi record del mondo ma il livello medio è stato comunque altissimo, come mai era successo prima. Depurati dalle tensioni olimpiche, in molti hanno fatto rotta su Budapest molto più sereni e comunque allenati dopo aver spinto a tutta nell’ultimo triennio. Ed è venuta fuori questa edizione clamorosa tra delusi di Parigi in cerca di rivalsa, specialisti delle virate che potrebbero non essere altrettanto competitivi in vasca lunga e talenti comunque in evoluzione. Perché anche questa può essere una chiave di lettura: molti dei protagonisti di Budapest sono così giovani che negli ultimi 3 mesi possono essere “semplicemente” cresciuti ulteriormente: McIntosh, 3 record, ha 18 anni. Walsh (9 record) ne ha 21. Smith (3) ne ha 22. Lo stesso Noè Ponti, svizzero, allenato dal nostro Massimo Meloni, 3 record a Budapest, ha solo 23 anni. Proprio per questo per un primo verdetto bisognerà aspettare l’estate e il Mondiale di Singapore.