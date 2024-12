La Corsa di Miguel vuole più atlete: Onda Donna presentata in Campidoglio

Si chiama Onda Donna. Ed è la risposta della Corsa di Miguel ad alcuni numeri pubblicati nelle settimane scorse: la percentuale femminile nelle corse podistiche italiane è troppo bassa. E così la manifestazione intitolata al maratoneta poeta argentino Miguel Benancio Sanchez ha raccolto il tam tam e gli appelli di un gruppo di podiste: "Il 19 gennaio corriamo verso l’Olimpico almeno in 3mila". Aumentando dunque di quasi mille presenze il numero delle donne al traguardo della 10 chilometri. Nella presentazione del Campidoglio, con l’assessore allo sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e la delegata allo sport Alessia Pieretti, c’erano dunque tanti scaldacollo rossi indossati dalle protagoniste della campagna in collaborazione con Uisp e Aics. Il 19 gennaio sarà donna anche il pettorale numero 1: la sue volte campionessa olimpica Antonella Bellutti lo ha consegnato all’ultramaratoneta italo peruviana Edith Ventosilla Shaw. Al battesimo della gara presenti anche tanti studenti e insegnanti delle 305 scuole che hanno aderito alla Corsa di Miguel nel Lazio, in Calabria, in Puglia e in Campania