L'Italia ha una nuova stella nell'atletica: chi è Kelly Doualla e il suo risultato pazzesco

Kelly Doualla, risultati pazzeschi a soli quindici anni

La giovane Doualla continua a stupire, ma sono già tanti i risultati pazzeschi che la rendono una futura stella. Nel 2022 ha percorso i 100 metri in uno strepitoso 11”73. Addirittura nella finale degli 80 metri ai Giochi Studenteschi aveva corso più forte del vincitore della categoria maschile, vincendo la finale in 9”79 e rifilando 30 metri alla seconda classificata. Doualla vive a Sant’Angelo Lodigiano, allenata da Walter Monti e studia al Liceo Mondini di Pavia. È una cittadina italiana, quindi già eleggibile per essere convocata in Nazionale: l'Italia potrebbe aver trovato la sua nuova stella per il futuro dell'atletica femminile.