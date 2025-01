Tamberi può davvero ritirarsi? Cosa sappiamo, le ipotesi e i retroscena

E se alla fine si ritirasse davvero? E se, invece, decidesse di andare avanti fino a Los Angeles? O se, oppure, tirasse fino ai Mondiali di settembre e poi chissà? Sono trascorse quasi 24 ore dalla storia Instagram a sorpresa di Gianmarco Tamberi e ancora nessuno, se non le persone a lui più vicine, sanno cosa abbia intenzione di fare. I fan sono in allarme perché il campione olimpico di Tokyo (ma anche Mondiale ed Europeo in carica) sarà pure un personaggio divisivo - e la storia enigmatica di ieri non fa eccezione - ma è anche tanto amato. Non fosse altro perché ha scritto pagine indelebili dello sport italiano. E, allora, la domanda è: cosa farà Tamberi? Davvero si ritirerà quest'anno?

Tamberi ritiro, tutto quello che sappiamo

Per adesso sappiamo che Tamberi, 33 anni da compiere, dopo mesi di riposo e di impegni extra campo (tra cui il trasloco nella casa che ha costruito con sua moglie Chiara), non ha comunicato nulla di ufficiale sul suo futuro. Ieri, contattato dal Corriere dello Sport, si è limitato a rispondere: "No comment" e oggi non ha proferito parola. La delusione di Parigi è stata enorme, il terzo trionfo in Diamond League sembrava avergli dato di nuovo adrenalina, poi più nulla. Stando a quanto filtra, Tamberi avrebbe eliminato la stagione indoor ma fino a qualche settimana fa era orientato a fare i mondiali di Tokyo in programma a settembre. A quel punto, forse, avrebbe deciso definitivamente: chiudere, anche a seconda delle risposte del fisico, o provare a tirare fino a Los Angeles. Tre anni e mezzo sono tanti, nello sport una vita e Tamberi non solo non è un ragazzino, ma porta il suo fisico, sottogara, allo stremo. È possibile arrivare all'appuntamento statunitense? Oggettivamente forse no ma se c'è uno abituato ad andare "oltre", con tutto quello che significa, è proprio lui.

Tamberi, le visite mediche e i Mondiali

Nelle scorse settimane Gimbo si sarebbe sottoposto a visite propedeutiche al ritorno in pista ma anche questo ha poco valore perché uno sportivo di così alto livello, che ad agosto ha avuto seri problemi di salute durante le Olimpiadi, è ovviamente molto controllato. Quindi anche la presenza ai Mondiali giapponesi non è certa. Chiudere nella città che l'ha consacrato campione olimpico, ma questa volta con i tifosi presenti, sarebbe un bel modo per mettere la parola fine a una storia, e a una carriera, straordinarie. Ma solo lui può sapere se è davvero quello che vuole o se è arrivato il momento di dire grazie a tutti, è stato bello, arrivederci. Di sicuro, quando non salterà più, Tamberi mancherà a tanti. Ecco perché non sarebbe male goderselo ancora un po'.