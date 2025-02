Jacobs sfida Lyles sui 60 di Boston: quando parte e come vederlo in diretta

Ci siamo, è tutto pronto per il debutto stagionale di Marcell Jacobs . L'oro olimpico di Tokyo 2020 inizia il nuovo anno a Boston , nella terza tappa del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera. L'azzurro correrà sui 60 metri e a sfidarlo ci sarà Noah Lyles , l'oro olimpico di Parigi 2024, per un'attesissima sfida al vertice. Avversari di prima fascia per Jacobs, con la presenza del britannico Zharnel Hughes e dell’americano Trayvon Bromell ai blocchi di partenza.

Jacobs-Lyles, tutti i precedenti

Tra Jacobs e Lyles ci sono state in totale tre sfide sui 100 metri, tutte terminate a favore dello statunitense: in Diamond League nel 2023, nella semifinale dei Mondiali di Budapest 2023 e soprattutto nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Stasera, però, si tratterà della prima sfida sui 60 metri tra l'azzurro e lo statunitense.

Jacobs in pista: gli orari

Il debutto stagionale di Marcell Jacobs arriverà alle ore 22.12 o 22.18 con le batterie, per conquistare un posto nella finale. Nel caso in cui l'azzurro riesca a qualificarsi, l'appuntamento è alle ore 23.54 per la finale.

Jacobs, come seguirlo in tv o streaming

Le batterie e la finale dei 60 metri saranno disponibili in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go e NOW.