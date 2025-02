Jacobs diretta: niente sfida con Lyles sui 60 metri, l'azzurro fuori dalla finale

BOSTON (STATI UNITI) - Debutto stagionale amaro per Marcell Jacobs , che inizia il 2025 restando fuori dalla finale dei 60 metri nella tappa statunitense del World Indoor Tour 2025 che si svolge a Boston. L'alfiere della velocità azzurra ha deluso in batteria, chiudendo terzo con un 6"69 che non è bastato neanche per il ripescaggio. Salta così l'atteso confronto con Noah Lyles , medaglia d'oro di Parigi sui 100 metri. Segui il racconto della gara e tutti gli aggiornamenti LIVE...

22:40

Piccola speranza di ripescaggio per Jacobs

Jacobs potrebbe ancora essere ripescato per la finale dei 60 metri. Il nigeriano Onwuzurike, terzo con 6"66 nella semifinale vinta da Lyles, ha chiuso la gara rallentando vistosamente. In caso di un problema muscolare che gli dovesse impedire di correre, subentrerebbe l'azzurro.

22:23

Niente sfida tra Jacobs e Lyles: l'azzurro fuori dalla finale!

Come prevedibile niente finale dei 60 metri per Marcell Jacobs. Troppo alto il suo 6"69 per essere ripescato. Salta il confronto con Lyles, che vince in scioltezza con 6"55 davanati a Jones e Onwuzurike.

22:18

Partenza complicata per Jacobs

La gara di Jacobs è nata male, con una partenza piuttosto macchinosa, che ne ha rallentato la messa in moto. Un'indecisione che potrebbe rivelarsi fatale per il prosieguo della serata.

22:16

+++Jacobs solo terzo in batteria!+++

Prestazione deludente in batteria per Marcell Jacobs, che chiude al terzo posto dietro Brommell e Austin, che corrono i 60 metri entrambi in 6"63. Alto il 6"69 dell'azzurro, che rischia di non essere ripescato.

22:13

I migliori tempi del 2025

Si è già gareggiato in questo avvio di 2025 e il più veloce è stato l'australiano Lachlan Kennedy con un 6"43 all'aperto e 1,6 m/s di vento a favore. Al chiuso, invece, il migliore fin qui è stato lo statunitense JC Stevenson con 6"50.

21:58

Non solo Lyles

Jacobs non se la vedrà solamente con Noah Lyles, in gara infatti altri pezzi da novanta dello sprint come l'altro americano Travyon Brommel ed il britannico Zharnel Hughes.

21:44

Jacobs scalpita: "Vi svelo i miei obiettivi"

21:38

Jacobs contro Lyles: come seguirla in tv e streaming

21:30

World Indoor Tour: c'è Jacobs sui 60 metri

A Boston terza tappa del World Indoor Tour 2025 di Atletica e fari puntati sulla gara dei 60 metri, che vedrà impegnato Marcell Jacobs, al primo impegno della nuova stagione.

New Balance Indoor - Boston