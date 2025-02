Jacobs e il podcast con Perin: dall'ospedale al buio all'ipnosi, tutti i racconti inediti

Immaginate Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta, sdraiato sul divano della sua mental coach sotto ipnosi. Immaginate pure che abbia un fastidio fisico di cui nessuno capisce la causa ma, grazie a quel momento, lui stesso individua il punto esatto e riesce a risalire al nervo sciatico. Immaginate, infine, che Jacobs racconti ogni cosa in un podcast in cui, oltre alla sua mental coach Nicoletta Romanazzi, ci sia Mattia Perin, portiere della Juventus. Tutto questo è successo davvero nel podcast "Più, nella mente dei campioni" in cui il portiere della Juve e Romanazzi intervistano grandi campioni dello sport. Il primo è stato proprio Jacobs e il racconto del campione azzurro, spesso, fa venire i brividi per quanto è sincero. Jacobs non si nasconde: dalle difficoltà iniziali quando aveva paura di far male perché temeva il giudizio degli altri fino al "rilassamento" dopo Tokyo, quella che emerge è la storia di un campione che non ha mai nascosto a se stesso le difficoltà. E allora il racconto con Perin scorre via veloce: Jacobs si sente a suo agio e la voce si incrina solo quando racconta il ricovero in ospedale a Nairobi per un virus. "Quattro giorni a letto, da lì il buio. Anzi, buissimo".