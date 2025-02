Tamberi, si avvicina il grande annuncio a Sanremo: “Ho gli occhi lucidi”

Tamberi, si avvicina il grande annuncio: i dettagli

E ora c'è anche una data per scoprire cosa annuncerà: mercoledì 12 febbraio alle 14:30 a Sanremo, proprio nei giorni del Festival, dove ha indetto una conferenza stampa. Tamberi ha invitato la stampa in un hotel della località ligure ed è quasi certo che svelerà la sua scelta sul futuro, con i Mondiali di atletica fissati per settembre e le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028, con l'azzurro che è reduce dalla delusione ai Giochi di Parigi. L'annuncio della conferenza stampa è stato accompagnato da una nuova e criptica storia su Instagram, dove ha scritto: "Questo lunedì mattina è iniziato con gli occhi un po' lucidi...". C'è attesa dunque per il suo annuncio, che potrebbe però arrivare già domani, martedì 11 febbraio, attraverso il suo account ufficiale.