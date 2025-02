Furlani super in Polonia, Mei: "La crescita del movimento è costante"

Fabbri più Weir: doppietta nel lancio del peso

Nuovo dominio per i pesisti azzurri e anche a Torun è Leonardo Fabbri a dettare legge. In Polonia il campione europeo piazza la spallata vincente di 21,62 al secondo colpo dopo il 20,91 iniziale e prosegue con 21,14 al terzo, poi cerca di allungare ma infila tre nulli. Per il fiorentino dell’Aeronautica, argento mondiale e bronzo iridato indoor, è una conferma ad alto livello in vista dei prossimi impegni: mercoledì a Nehvizdy, in Repubblica Ceca, e nel weekend gli Assoluti di Ancona (22-23 febbraio) in una stagione invernale che a marzo avrà due eventi internazionali, anche i Mondiali di Nanchino (21-23) dopo gli Europei. “Contento perché finalmente a livello tecnico ho avuto belle sensazioni - commenta Fabbri - che cercavo da tempo. Il lancio è ancora molto controllato però ho fatto un paio di nulli lunghi, sopra i 22 metri, e sarebbe bastata un po’ di freschezza in più nelle gambe per rimanere in pedana. Sto riprendendo molta fiducia e ora viene il bello, ho tantissima voglia di lanciare lontano”. Di nuovo al secondo posto Zane Weir (Fiamme Gialle) con il 21,13 di apertura. Nella serie del campione continentale al coperto anche 21,11, 20,97 e 20,98, utili per superare il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, terzo con la stessa misura di 21,13 ma con un secondo peggior risultato. In una gara con cinque partecipanti, non valida per la classifica del World Indoor Tour, quarto Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia) con 20,55.