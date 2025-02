Cicogna in volo in casa Tamberi. Chiara Bontempi, la moglie di Gimbo, è incinta. L'annuncio è arrivato dai diretti interessati sui social, con un dolcissimo video in bianco e nero in cui l'atleta bacia teneramente il pancino che cresce. "Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre", ha scritto la coppia. Il futuro si prospetta quindi più luminoso che mai per il campione che, dopo aver annunciato al Festival di Sanremo 2025 la sua partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, è pronto per iniziare un nuovo ed emozionante capitolo della sua vita insieme a sua moglie Chiara. Gimbo e la moglie sono legati dal 2009: una love story nata quando erano giovanissimi e continuata nel corso degli anni con il progetto di costruire una vita insieme.