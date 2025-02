Jacobs e la canzone su Tik Tok: dura frecciata per il caso Tortu?

Continua a far discutere il caso legato a Giacomo Tortu , fratello di Filippo Tortu , indagato dalla procura di Milano nel filone dell'inchiesta sulle presunte intercettazioni legate alla società Equalize. Giacomo Tortu avrebbe, infatti, spiato Marcell Jacobs ricevendo informazioni su analisi del sangue del campione olimpico e contenuti telefonici tra lui e il suo staff.

Jacobs-Tortu, la risposta sui social

Mentre Filippo Tortu, che ha ricevuto anche il Tapiro d'oro, continua a dichiararsi totalmente estraneo alla vicenda, Marcell Jacobs ha deciso di rompere il silenzio. Il campione olimpico a Tokyo 2020, medaglia d'oro nei 100 metri e nella staffetta proprio insieme a Tortu, ha postato un video sul suo account TikTok da 150mila followers. Nel video Jacobs ha allegato una canzone di Simba la Rue: "Voglion farsi i cazzi miei, tu cosa vuoi da me. Fatti un po' di cazzi tuoi. Se cerchi sostanze e droghe...." , il testo della canzone con allegato la scritta: "Wrong person", ovvero "Persona sbagliata". Impossibile non notare il chiaro riferimento e la dura frecciata a Tortu sul caso esploso in questi giorni.