Atletica: Eleonora Giorgi firma il record italiano di marcia

Ad Antalya , in Turchia , Eleonora Giorgi firma il primato italiano della 35 km con il tempo di 2h41:54 e centra lo standard d'iscrizione per i Mondiali di Tokyo in programma a settembre.

Il risultato di Giorgi

La 35enne ha migliorato di quasi due minuti il proprio personale vecchio di cinque anni con 2h43:43 a Grosseto il 26 gennaio 2020.

L’azzurra, medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 nei 50 km di marcia, ha aperto la stagione nel miglior modo possibile dopo che lo scorso anno si era cimentata sui 20 km tra Europei e Olimpiadi.

Questo risultato non solo le consente di iscriversi ai prossimi Mondiali di Tokyo, in programma a settembre, ma rappresenta anche un momento di prestigio per la marcia italiana.

I passaggi sono di 1h31:52 ai venti chilometri e 1h54:12 ai venticinque.

La kazaka Galina Yakusheva ha conquistato il secondo posto con un tempo di 2h57:27, mentre la sua connazionale Polina Repina ha completato il podio con un tempo di 3h07:36.

Le dichiarazioni

Eleonora Giorgi, ha dichiarato: "Le condizioni meteo non hanno aiutato a causa del fortissimo vento. Arrivavo da una buona condizione e da buoni riscontri in allenamento e ho deciso comunque di provare a partire come preventivato. Gli ultimi km ho patito un po' il vento muscolarmente. Sono contenta del risultato perché mi dà molta fiducia per i prossimi impegni e penso di poter avere margini di miglioramento in una gara con condizioni meteo normali e qualche ora di sonno in più. È stata una gara piena di imprevisti nei giorni precedenti. Abbiamo perso la coincidenza da Istanbul causa forte nevicata e abbiamo rischiato di non arrivare in tempo per la gara, ma grazie all’aiuto degli organizzatori siamo riusciti a partire ieri. La notte tra giovedì e venerdì abbiamo dormito solo 3 ore, quindi oggi era una vera sfida e non sapevo cosa aspettarmi”.