Fortunato da sogno agli Assoluti di Ancona: è record del mondo nei 5 km di marcia!

ANCONA - Show di Francesco Fortunato agli Assoluti indoor di Ancona. Preastazione monstre dell'azzurro che, dopo 30 anni, fa cadere il record del mondo dei 5mila metri di marcia con il tempo di 17'55"65. Il primato precedente apparteneva infatti al russo Mikhail Shchennikov (18'07"08 nel 1995). Battute anche altre due prestazioni non omologate, il 18'03"83 di Sergey Shirobokov e il 18'04"76 di Vasiliy Mizinov del 2022. Ampiamente battuto anche il primato italiano di Ivano Brugnetti del 2007 (18'08"86). Un ritmo clamoroso quello imposto da Fortunato sulla pista marchigiana: primo mille in 3'39"6, 7'16"9 ai 2000 metri, 10'54"0 ai 3000, 14'26"2 ai 4000 e poi un incredibile ultimo chilometro. "Era un sogno fare almeno il record italiano, è pazzesco che sia venuto il record del mondo! - sottolinea Fortunato al termine della gara -. Il grande Brugnetti ci aveva provato, ma non c'era riuscito per un secondo: oggi ho preso due piccioni con una fava. Sono felicissimo, è un grande traguardo per la mia carriera".