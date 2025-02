Come vola l'atletica azzurra, il presidente Mei: "Già pensiamo a Brisbane 2032"

Tamberi e Jacobs, ovviamente. Iapichino, Battocletti e Furlani . Ma non solo: l'atletica azzurra continua a sfornare potenziali campioni di livello nazionale e internazionale e lo sguardo non è solo a Los Angeles 2028 ma anche a Brisbane 2032. Lo dice chiaramente il presidente federale Stefano Mei nel commentare gli Assoluti indoor di Ancona: "Non sbagliavo quando dicevo che abbiamo già pronta la squadra per Brisbane. Gli Assoluti, che anche quest’anno hanno fatto registrare una grande affluenza al PalaCasali, confermano che dietro le due generazioni di campioni già protagonisti sulla scena internazionale, se ne sta affermando una terza, fatta in qualche caso addirittura di sedicenni, che ci sorprende per la rapidità con cui sta avvicinando prestazioni di livello assoluto”.

Atletica azzurra ultime news, le parole del presidente Fidal Mei

"Qualcuno aveva storto il naso per le troppe assenze dei big, del resto mai come quest’anno il calendario è compresso, ma su questo fronte abbiamo già in mente dei correttivi in vista della prossima edizione - prosegue Mei -. La risposta migliore l’ha data chi ha voluto onorare l’impegno, garantendo, in pista e in pedana, due giorni di grande spettacolo. Non faccio nomi, è un elenco troppo lungo, li abbiamo visti tutti. A meno di due settimane dall’Europeo di Apeldoorn, l’atletica italiana gode di ottima salute e meravigliose prospettive, aspetto le scelte del direttore tecnico per avallarle, ma possiamo già dire che sarà una spedizione molto, molto competitiva, e in più discipline". Non ci sarà Jacobs, ma l'atletica italiana è pronta a sopperire a questa assenza. E Mei lancia un messaggio di vicinanza al campione olimpico di Tokyo: "L’assenza di Jacobs è un dispiacere per noi tutti ma soprattutto per lui, perché dovrà saltare un altro appuntamento importante. Mi auguro di poter tornare presto a commentare una sua performance in pista”.