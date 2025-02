Europei indoor di atletica, i nomi della giovane (ma forte) squadra azzurra: chi ci sarà dei big

ROMA - C’erano una volta - anche se la memoria fa solo un piccolo passo indietro - i primi grandi risultati di questo 2025, gli Assoluti di Ancona dei giovani talenti, i lieti annunci sanremesi e non (ossia quelli del futuro papà Gimbo Tamberi) e persino una brutta spy story. Dal 6 al 9 marzo terranno banco gli Europei indoor di Apeldoorn , in Olanda, e l’Italia dell’atletica, dominatrice degli Europei all’aperto romani dello scorso giugno, si avvicina minacciosa. Un’Italia da 39 elementi (20 uomini e 19 donne) per prendere di petto il primo appuntamento internazionale da medaglia del 2025. Seguiranno i Mondiali ancora al chiuso di Nanchino (21-23 marzo) e la lunga stagione all’aperto con il clou a settembre per i Mondiali di Tokyo.

Italia, la squadra di velocità

La squadra annunciata dal dt Antonio La Torre sarà anzitutto meno veloce di quella di due anni fa a Istanbul, quando sui 60 la sfida si ridusse in un magnifico derby tra Samuele Ceccarelli, oggi ancora in cerca di se stesso, e Marcell Jacobs, allora d’argento e stavolta assente. Mancherà anche Yassin Bandaogo vittorioso ad Ancona, e ad affiancare Ceccarelli ci sarà Stephen Awuah Baffour. Bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow, al femminile spazio a Zaynab Dosso, che per ora in Europa è stata superata dalla sola Mujinga Kambundji: 7’’03 per la svizzera, 7’’05 per l'azzurra, a 3/100 dal suo primato italiano. Saggiamente tenuta a casa la giovanissima Doualla, a 15 anni seconda italiana di sempre con Marisa Masullo (7”19).

Europei, gli azzurri in pedana

Largo, pista (pedana, vabbè è uguale), arrivano i capilista mondiali dell’anno Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Il primato italiano indoor nel salto in lungo - 8,37 due settimane fa a Torun, con vittoria sul greco Tentoglou - consente di sperare in un’altra stagione da protagonista per il ventenne reatino Mattia, vicecampione mondiale ed europeo e bronzo olimpico solo nell’anno di grazia 2024. Tutto ciò mentre “Fabbrino” vuole il titolo indoor nel getto del peso dopo quello all’aperto dell’estate scorsa. Il primo tra gli sfidanti, oro due anni fa in Turchia, porta la stessa maglia azzurra: è Zane Weir. I due si sono messi a monopolizzare le gare viste finora.

Europei, gli italiani a caccia del podio

L’Italia sogna una sfida fatta in casa anche nel triplo. Il tedesco Hess ha saltato finora 17,41; nel ranking vengono poi i due azzurri Andrea Dallavalle (prodigioso 17,36 domenica scorsa nelle Marche) e Andy Diaz (17,31), che non si è accontentato del bronzo di Parigi. A cercare il punto più lontano sulla sabbia c’è poi Larissa Iapichino, incoraggiata dal 6,86 di Padova, ma poi pensierosa con il 6,69 di Ancona. A Istanbul non le bastò il miglior balzo italiano indoor (6,97) per andare oltre una comunque splendida medaglia d’argento. Nell’alto l’attesa è per il 19enne da 2,28 Matteo Sioli, mentre sui 60 ostacoli bentornato a Lorenzo Simonelli. Il 2024 di Lollo portò un argento ai Mondiali indoor, due ori a Roma (110 e 4x100), ma anche una brutta semifinale olimpica. Apeldoorn è una rampa di lancio.