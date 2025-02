Jacobs e lo spionaggio ai suoi danni: "È triste, ma credo in Filippo Tortu"

Jacobs crede in Tortu

Come già detto nei giorni scorsi, su Filippo Tortu però Jacobs non ha dubbi: "Credo nella sua innocenza. Mi ha fatto molto piacere che mi abbia scritto. Non è la sua chiamata che mi ha convinto, da subito sapevo che Filippo non c'entrava nulla. Spero che venga fuori la verità ma voglio che la staffetta torni a vincere: in pista cercheremo di essere super uniti".