Atletica, la giovane Italia trionfa a Metz. Record per Valensin

Gli altri risultati degli U20

Vittorie anche per il capitano al maschile Simone Giliberto nei 400 (47.83), per Francesca Meletto con il personale di 55.31 nei 400, per Lorenza De Noni negli 800 (2:07.49), per Sara Gaspari nell’asta (3,82 PB) e per Anita Nalesso nel peso (14,24). Dominio azzurro anche in staffetta con la 4x200 mista composta da Elisa Valensin, Lavinia Capasso, Francesco Pagliarini e Daniele Orlando (1:30.61). Secondi posti per Pagliarini nei 200 (21.99), De Santis negli 800 (1:51.65), Ghedina (8.08) e Morbin (8.68) nei 60hs, Magagna nell’alto (1,99), Scalon nell’asta (5,01), Rottin nel lungo (7,09),Furlan nel triplo (14,42) e Masucci nel peso (16,12). Terzi posti infine per Seye nel lungo (5,58) e Viti nell’alto (1,64).