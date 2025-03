Tamberi da Jovanotti, il bellissimo gesto per la mamma e il fratello: il post è virale

ROMA - Insieme a Jovanotti ha fatto 'coppia' di recente sul palco dell'Ariston all'ultimo Festival di Sanremo, in una serata in cui ha annunciato la sua decisione di continuare fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 . E dopo meno di un mese Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020 , ha voluto far visita al suo amico in un momento per lui speciale, cogliendo l'occasione per fare una sorpresa a sua mamma e a suo fratello e condividere con loro un'esperienza speciale. "Il mitico Jova dopo 3 anni è tornato a seminare felicità e noi 3, dopo tanti tanti tanti anni, grazie a lui siamo riusciti a rifare una seratina solo tra noi!!!!", ha scritto sul proprio profilo Instagram l'azzurro, tra gli spettatori del concerto che alla Vitrifrigo Arena di Pesaro ha aperto il 'PalaJova 2025' , nuovo tour dell'artista.

Tamberi da Jovanotti con mamma e fratello: il post sui social

Una serata 'pianificata' in ogni minimo dettaglio da Tamberi, che sullo stesso post social ha fatto un resoconto scherzoso dei preparativi: "Come rendere felice una mamma in 3 semplici passaggi: 1) Chiamala e dille di prepararsi per le 19.15 di giorno specifico della settimana. 2)Chiama tuo fratello maggiore (se non ce l'hai anche quello minore dovrebbe andar bene) e digli di tenersi libero la sera dello stesso giorno. 3) Passali a prendere entrambi e portali al concerto di Jovanotti e dedicati una serata completamente a lei (questo comprende farla ballare anche se completamente fuori tempo, l'importante è che di diverta). Il suo sorriso stampato in volto per tutta la sera e il 'Grazie' del giorno dopo - ha concluso 'Gimbo' - non avranno eguali!!!".