Diaz vince l'oro nel triplo agli Europei indoor: "Finalmente l'inno di Mameli". E Dallavalle è di bronzo

APELDOORN (OLANDA) - Dopo l'oro sfumato per Mattia Furlani , argento nel salto in lungo agli Europei Indoor di Atletica ad Apeldoorn (in Olanda), l'Italia è salita invece sul gradino più alto del podio nel salto triplo con Andy Díaz Hernández , che ha vinto la gara saltando 17,71 metri. Una misura toccata al penultimo salto, che gli ha consentito di superare il tedesco Max Hess (17,43) e l'altro azzurro Andrea Dallavalle (bronzo con 17,19) .

Andy Diaz d'oro nel triplo: "Finalmente l'inno di Mameli"

Miglior prestazione mondiale del 2025 quella di Andy Diaz, già bronzo olimpico a Parigi 2024, mentre per Hess si tratta del suo 'season best' . Quarto il francese Thomas Gogois (16.51). Felice ed orgoglioso il vincitore dopo il trionfo: "È stato difficile ma divertente - ha detto Andy Diaz subito dopoo la conquista dell'oro a Apeldoorn -. Ho aggiustato la mia rincorsa e la mia ansia e sono riuscito a fare il salto giusto. 'Io sono qui' è il titolo che voglio dare a questa medaglia. Il mio sogno era cantare l'inno di Mameli ed è arrivato il giorno, sono molto emozionato - ha concluso l'azzurro -, è arrivato il momento di cantare l'inno".

Sioli di bronzo nell'alto

Altra medaglia per l'Italia dal salto in alto maschile, con il terzo posto di Matteo Sioli. L'azzurrino, appena 19enne, fa segnare il suo personale con un 2.29 che gli vale il bronzo alle spalle dell'ucraino Doroschuck e del ceco Steela. Grande gara anche per Manuele Lando, che si era anche trovato in testa e che ha chiuso con un buon sesto posto.