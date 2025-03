Finalmente Larissa Iapichino: è oro nel lungo agli Europei Indoor

APELDOORN (PAESI BASSI) - Continua la grande giornata per i colori azzurri agli Europei indoor di Atletica in corso ad Apeldoorn, in Olanda. Dopo la doppietta nel salto triplo, con la vittoria di Diaz e il terzo posto di Dallavalle, e il bronzo di Sioli nel salto in alto, arriva la medaglia d'oro nel salto in lungo per Larissa Iapichino , che finalmente riscatta l'argento di Roma 2024.

Il terzo salto è quello giusto

In crescendo la gara di Iapichino, che ha centrato il salto vincente al terzo tentativo, volando a 6.94 metri, misura che le basta a lasciarsi alle spalle la svizzera Annik Kalin, medaglia d'argento con 6,90 e la tedesca Malaika Mihambo, di bronzo con 6,88. Con il successo dell'Azurra sono quattro le medaglie di giornta, che unite all'argento di Mattia Furlani, proiettano l'Italia al secondo posto del medagliere, subito dietro la Svizzera.

La gioia di Larissa: "Battuta anche mamma Fiona..."

Emozionata, ancora adrenalinica, Larissa Iapichino commenta così a caldo il titolo europeo: "Lo volevo fino in fondo, sono felice, sono fiera di me stessa. Sono infinitamente morta, sto per svenire, è stata una gara difficile e veloce. Ma è stato bellissismo, ci ho creduto fino in fondo, volevo andare lì e spaccare tutto. Questo è il mio primo titolo senior, Il mio punto di partenza, riparto da qui. Mamma Fiona? L'ho battuta...ho vinto il titolo con tre centimetri in più. Era la gara in cui volevo fare questo step. Lo dedico a tutti quelli che sono resilienti in quello che fanno, come ho fatto io, mi sono rialzata e non ho smesso mai di provarci".