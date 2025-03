Iapichino, l'abbraccio da brividi con mamma Fiona e quelle parole: "Stavo per svenire"

L' oro di Larissa Iapichino agli Europei indoor di Apeldoorn, in Olanda, vale tanto. Vale tanto perché riscatta l'argento di Roma 2024 e perché arriva davanti agli occhi del papà-coach Gianni e a mamma Fiona May , quasi commossa e giustamente emozionata dopo quel salto poderoso di Larissa da 6,94 che le è valso il gradino più alto del podio davanti alla Kalin (6,90) e a Mihambo (6,88).

Iapichino a mamma Fiona

Gioia estrema, felicità da condividere in famiglia per Larissa che dopo la gara ha cercato la mamma: abbracci, sorrisi, occhi luci, momenti di grande intimità e soddisfazione per una figlia con sua mamma, indipendentemente dal fatto che sono due campionesse dell'atletica. Fiona l'ha stretta forte a sé mentre le ripeteva più volte "brava, brava". Poi ha ascoltato lo sfogo di Larissa: "Sto per svenire mamma, stavamo per svenire a un certo punto prima dell'ultimo salto perché è stata velocissima come gara. Dopo i primi tre salti ho detto 'fatemi respirare'", ha raccontato la nuova campionessa europea. Fiona l'ha baciata e abbracciata ancora, poi l'ha lasciata andare. Momenti che restano così, impressi nella mente.