Clamoroso Fabbri, fuori dalla finale del peso: l'azzurro scoppia a piangere. La reazione dei compagni

Sembrava il favorito assoluto per vincere l'oro nel getto del peso, invece Leonardo Fabbri ha subito una cocente eliminazione nelle qualificazioni, per cui non sarà presente nella finale. Per arrivarci sarebbe stato sufficiente essere tra i migliori otto, ampiamente alla sua portata visto che si presentava agli Europei indoor con la miglior prestazione mondiale stagionale (21,95 metri), ma oggi l'atleta toscano sembrava davvero fuori forma: su tre tentativi ha ottenuto due nulli e un mediocre 19,72 m, troppo poco per uno come lui. Delusione enorme per Fabbri, che si è sfogato a fine gara.