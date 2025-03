Tamberi, si avvera la 'profezia' fatta alla sua Chiara nel giorno del matrimonio: "Una piccola te..."

Tamberi, il fiocco rosa e la 'profezia' alla sua Chiara: l'annuncio sui social

Il saltatore azzurro, che è stato di campione olimpico a Tokyo 2020 e dopo la delusione dei Giochi di Parigi ha detto al Festival di Sanremo di puntare a quelli di Los Angeles in programma nel 2028, ha postato infatti sul proprio profilo Instagram una foto con la sua mano e quella della sua Chiara poggiate insieme su un maglioncino rosa, ma anche uno spezzone di un filmato registrato durante il loro matrimonio in cui 'profetizzava' l'arrivo di una bimba. "Mi hai insegnato ad amare e rispettare - dice Tamberi nel video -. Mi hai fatto capire il significato della parole famiglia e di quanto questo sia importante. E io chi mi sciolgo al solo pensiero di averne una con te, non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa e di godermi ogni singolo istante dei tuoi primi 14 anni di vita che non ho avuto la fortuna di vivere". Ed ecco che finalmente quel momento per lui è arrivato.