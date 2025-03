Dosso show agli Europei indoor: medaglia d'oro nei 60 femminili

APELDOORN (Olanda) - Gli Europei indoor di atletica leggera si chiudono con una medaglia d'oro per l'Italia: Zaynab Dosso ha vinto il titolo nei 60 metri femminili, penultima gara dell'ultima giornata della rassegna continentale. La 25enne azzurra d'origine ivoriana ha chiuso la finale della velocità con il tempo di 7"01, precedendo di un centesimo la svizzera Mujinga Kambundji e di 5 centesimi la lussemburghese Patrizia van der Weken . È la terza medaglia d'oro per l'Italia agli Euroindoor 2025 ad Apeldoorn. Con il suo 7"01, Dosso ha messo la firma sul nuovo primato italiano e sulla migliore prestazione mondiale stagionale sulla distanza.

La gioia di Dosso: "Ripagati gli sforzi"

L'azzurra è stata brava a mantenere freddezza e concentrazione dopo un primo start della finale, annullato però per un'irregolarità nella partenza della Kambundji, che poi si è classificata seconda. "Sono molto felice, perché volevo questo oro - le parole di Zaynab Dosso alla Rai, dopo la vittoria - sono stata brava a fare un'ottima 'seconda partenza'. Sono contenta per la mia squadra e per il mio coach. I nostri sforzi sono stati ripagati. Quando entro in pista voglio sempre arrivare davanti. Sto crescendo giorno dopo giorno e mi sento sempre più matura e solida".