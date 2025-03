Andy Diaz da urlo: medaglia d'oro e record italiano nel salto triplo!

Andy Diaz, oro e record italiano nel salto triplo

Diaz bissa il successo dopo la vittoria agli Europei di Apeldoorn, in Olanda, di qualche settimana fa. Il suo salto arriva al primo tentativo, ed è abbastanza per battere il cinese Zhu Yaming, argento con 17.27, e il brasiliano Almir Dos Santos, bronzo con 17.22. Il salto dell'azzurro è anche la migliore prestazione stagionale a livello mondiale. Un momento d'oro per Diaz: "So di essere uno al quale piace mantenere la parola - le dichiarazioni nel post gara -, e siccome avevo detto che avrei vinto ho voluto tenere fede alla promessa fatta. Parigi ha aperto il “rubinetto”, poi è arrivato l’oro Apeldoorn e adesso l’oro ai Mondiali in Cina: i risultati parlano da soli, ci vediamo ai Mondiali di Tokyo in estate. Mi è soltanto dispiaciuto aver tolto il record indoor a Fabrizio, ma la prima cosa che mi ha detto è stata “va bene così, l’hai fatto in un mondiale, quindi ti perdono”.