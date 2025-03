Jacobs senza pace: si infortuna di nuovo in allenamento, le sue condizioni e come sta

Non c'è pace in questo periodo per Marcell Jacobs. Il campione azzurro era atteso al debutto all'aperto a Miami dove avrebbe dovuto correre la staffetta con i compagni di allenamento e, dopo anni, i 200 metri: niente da fare. Jacobs si è dovuto fermare in allenamento e per lui niente gare: lo ha comunicato lo stesso campione azzurro pubblicando sul suo profilo Instagram sia le immagini dello stop sia un breve comunicato.

Jacobs infortunato, come sta e cosa ha detto

Stando a quanto scritto da Marcell lo stop non sembra grave, ma saranno gli esami a chiarirlo: "Ciao ragazzi, che dirvi? Ero pronto e carico per correre a Miami: 4x100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville e poi i 200, un primo assaggio d'outdoor, non vedevo l'ora. E invece... Guardate cosa è successo. Fermato da un piccolo stop che mi tiene lontano dai blocchi. Nulla di grave, ma niente gara e dritto agli accertamenti. Io però non mollo. So cosa voglio, so cosa amo e so che emozioni voglio darvi. Vi chiedo fiducia, ci siete?". I tifosi ci sono, la speranza è che il fisico lo sostegna e la sorte la smetta di accanirsi contro il campione di Tokyo.