Atletica, Dosso è un lampo: argento nei 60 femminili ai Mondiali indoor

NANCHINO (Cina) - Medaglia d'argento per l'italiana Zaynab Dosso ai Mondiali indoor di atletica leggera, in corso a Nanchino, in Cina. La velocista azzurra d'origine ivoriana è stata preceduta sul traguardo dei 60m femminili soltanto dalla svizzera Mujinga Kambundji , che ha chiuso con il tempo di 7"04, due centesimi in meno della Dosso, che ha tagliato il traguardo in 7"06. Terzo posto e medaglia di bronzo per la lussemburghese Patrizia Van Der Weken , con il tempo di 7"07.

Dosso e la rivincita di Kambundji

Dosso, 25 anni, veniva dal bronzo mondiale dello scorso anno nella stessa distanza. A inizio marzo, ad Apeldoorn, aveva conquistato il titolo europeo indoor, precedendo di un centesimo proprio la Kambundji, che oggi si è presa la rivincita. Rimpianto invece per Lorenzo Simonelli nei 60m ostacoli maschili: dopo l'ottima prova in semifinale, l'azzurro è andato a un passo dalla medaglia, chiudendo quarto con il tempo di 7"60. Primo e medaglia d'oro lo statunitense Grant Holloway in 7"42, secondo il francese Wilhem Belocian in 7"54, terzo il cinese Junxi Liu in 7"55. Quella di Zaynab Dosso è la seconda medaglia azzurra a Nanchino, che si aggiunge all’oro di Andy Diaz nel triplo, in attesa dell’ultima giornata in programma domani.