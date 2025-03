Festa per Furlani, Diaz e Dosso a Fiumicino: selfie con le medaglie e sorrisi al rientro dai Mondiali

ROMA - Selfie con le medaglie e sorrisi per i fotografi e i tifosi presenti all'aeroporto di Fiumicino per accogliere la truppa azzurra reduce dai Mondiali indoor di atletica leggera a Nanchino , in Cina, dove l'Italia ha vinto due titoli e una medaglia d'argento.

Festa a Fiumicino per Furlani, Diaz e Dosso: selfie con le medaglie iridate

Allo scalo romano, stanchi ma felici, con le medaglie ben in vista, sono sbarcati da 'trionfatori' Mattia Furlani (salto in lungo) ed Andy Diaz (salto triplo), oltre a Zaynab Dosso con il suo argento nei 60 metri femminili. Con loro poi il presidente federale Stefano Mei e il resto della spedizione tra sorrisi, abbracci e foto con il tricolore. "Ho mantenuto la mia parola: dopo il bronzo e l'argento è arrivato anche l'oro", ha commentato sorridente Diaz. Gli atleti azzurri sono stati circondati e complimentati, nella sala arrivi, da una piccola folla di curiosi a caccia di un selfie, ma con il ritorno in Italia per loro è già ora di guardare al futuro. "Dobbiamo mantenere con il tempo questa costanza al top, senza esagerare ma costantemente, un centimetro per volta", ha dichiarato Furlani. "Per ora voglio solo riposare - ha concluso Diaz -. Una settimana di riposo e poi si pensa ai Mondiali a Tokyo".