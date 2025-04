Bolt, il siparietto in tv con Fazio: "La Sampdoria? Non la conosco. Ecco cosa faccio adesso"

Bolt, siparietto sulla Sampdoria con Fabio Fazio

Nel corso dell'intervista c'è stato anche un siparietto sul calcio, di cui Bolt è grande appassionato e con cui si è cimentato allenandosi con il Borussia Dortmund e giocando alcune amichevoli con gli australiani Central Coast Mariners: "Conosci la Sampdoria?" gli ha chiesto Fazio, tifoso blucerchiato; "No" ha risposto il giamaicano che ha ricordato però Diego Armando Maradona quando gli è stata mostrata una foto in cui posava con lui (“Bellissima, in una partita è stato il mio allenatore”).

La nuova vita del giamaicano, tra domino e musica

Celebre per il gesto della saetta con cui esultava dopo i suoi trionfi ("La prima volta mi è venuto naturalmente, senza pensarci"), Bolt ha poi raccontato cosa fa oggi: "Adesso sono in pensione, ma devo tenermi in forma. Non ho l’aria da pensionato? Quando ho finito di correre mi dicevano: ingrasserai. Li ho smentiti". E ancora: "Vorrei non far niente, ma in realtà ho sempre qualcosa da fare anche se non c’è niente di più bello di non fare niente". Il giamaicano ha però tempo per dedicarsi a due grandi passioni: il domino ("Ci gioco anche sei ore al giorno con gli amici”) e la musica nelle vesti di produttore (“Punto al Grammy”). La parola d'ordine per lui è comunque sempre la stessa: vincere.