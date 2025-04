Battocletti, nuovo trionfo europeo: oro su strada con record italiano

LOVANIO (Belgio) - Medaglia d'oro e record italiano per Nadia Battocletti sui 10 chilometri agli Europei di corsa su strada a Lovanio, in Belgio. La fondista trentina, che ieri ha compiuto 25 anni, ha fermato il cronometro sui 31'10 migliorando di nove secondi il suo primato dell’anno scorso. Per Battocletti, che vanta l'argento olimpico nei 10.000 metri, si tratta del quarto titolo europeo in poco più di dieci mesi e in tre superfici diverse: 5000-10.000 su pista a Roma, cross ad Antalya, adesso anche su strada. "Sono molto felice, mi sono tanto divertita soprattutto nella parte finale - le parole di Nadia dopo la vittoria - c’erano varie possibilità, poi il mio papà e coach Giuliano mi hanno detto al settimo chilometro: ‘devi andare adesso’... Non ho pensato che mancassero tre chilometri, ma è stata la giusta tattica e gli ultimi due mi sono piaciuti, con saliscendi, dove ci voleva anche la freschezza per tagliare le curve. In gara faceva un po’ freddo, c’era comunque molto vento, ma la pioggia ha dato più fastidio in riscaldamento e alla fine le condizioni erano quelle giuste per correre”.