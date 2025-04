Maratona, Aouani campione europeo!

LOVANIO (Belgio) - Italia regina dell’Atletica Leggera. E’ stata una domenica leggendaria per i colori azzurri agli Europei di corsa su strada: dopo il trionfo di Nadia Battocletti nella 10 km donne, arriva anche la medaglia d’oro anche nella maratona maschile. A Lovanio, in Belgio, Iliass Aouani taglia il traguardo per primo dopo una magnifica volata. L’atleta italiano è stato sempre nelle posizioni di testa prima di sferrare l’attacco decisivo nel rush finale. Sotto lo striscione del traguardo Iliass Aouani chiude la sua trionfale prestazione con il tempo di 2 ore, 9 minuti e 5 secondi precedendo Gashau Ayale e il vicecampione mondiale Maru Teferi.