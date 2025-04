Dagli allenamenti in America al recupero e al mental coach: ecco come sta Jacobs

Non è l’inizio di 2025 che Marcell Jacobs si aspettava. Soprattutto dopo che in estate, a Parigi, era tornato a correre veloce quasi quanto nel 2021. Quel 9”85 stampato in finale dei 100m al Sant Denis, seppur valso un quinto posto, lasciava ben sperare tutti, eppure il nuovo anno è cominciato decisamente in salita. Prima con un esordio deludente nei 60m lo scorso 3 febbraio, poi con il forfait a New York per via di un’influenza e ora l’assenza dalle pist