Gianmarco Tamberi in tv con Chiara Bontempi, tra la figlia in arrivo e il sogno Los Angeles: "Qualcosa è scattato quando..."

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi a 'Verissimo'

"Fortunatamente va tutto bene" spiega l'altista azzurro, oro olimpico ai Giochi di Tokyo 2020. "Una gravidanza finora perfetta - conferma la moglie -, poca nausea e pochi dolori. Sono al sesto mese, la scadenza è il 22 di agosto. I giorni stanno volando da quando l'abbiamo scoperto. Sono felice ed emozionata, è un periodo ricco". E l'emozione di Chiara emoziona 'Gimbo': "Guarda quanto è bella - dice lui alla Toffanin -. Era il sogno di entrambi, abbiamo aspettato tanto per tanti motivi di cui abbiamo parlato in passato. Ora sono felice e quando vedo questo pancino mi sciolgo".

L'attesa della prima figlia e i Mondiali di Tokyo

E per Tamberi è periodo di attesa anche dal punto di vista sportivo, con i Mondiali di Tokyo in programma a settembre quando lui sarà già papà. "L'importante è che lui ci sia nel momento della nascita - spiega Chiara -, perché ho bisogno di averlo presente. Poi lui partirà, io starò con questa piccola creaturina e mi farò aiutare dai nonni. Nome? Non abbiamo ancora deciso, c'è un'idea ma vediamo". 'Gimbo' si emoziona ("Siamo fortunati ad esserci incontrati così presto. La amo ogni giorno di più e penso che sia una cosa reciproca, lo capisco da come mi guarda") e poi mostra la mano con la nuova fede nuziale, che ha preso il posto di quella persa nel Tamigi durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi: "È tornata!".