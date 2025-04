Jacobs sconvolto in tv a Belve: "Caso Tortu? Una bella batosta se Filippo sapeva"

Marcell Jacobs è tra gli ospiti della prima puntata della quinta stagione di Belve. Il campione olimpico e primatista azzurro dei 100 metri ha parlato del caso di spionaggio che ha coinvolto Giacomo Tortu, fratello di Filippo Tortu e da sempre suo manager: "Una notizia che mi ha sconvolto, non me lo sarei mai aspettato". Parlando della rivalità con Filippo, Jacobs dichiara che per il fratello evidentemente "non si fermava in pista. Filippo sapeva quello che faceva il fratello? Per come lo conosco non potrei mai pensare che fosse a conoscenza di questa cosa". Ma se dovesse emergere un suo coinvolgimento "sarebbe una bella batosta, personale e per tutta la squadra'".