Battocletti show a Tokyo: record europeo nei 5 km su strada!

TOKYO (GIAPPONE) - Altra giornata da sogno per Nadia Battocletti. La campionessa azzurra centra infatti il record europeo dei 5 chilometri di corsa su strada con il tempo di 14'322" a Tokyo. Nella capitale giapponese, teatro dei Mondiali in programma a settembre, Nadia abbassa di 7" il primato stabilito in questa stagione dall'olandese Diane Van Es con 14'39" nel Principato di Monaco, lo scorso 9 febbraio. L'argento olimpico di Parigi nei 10mila metri batte invece di 13" il suo primato italiano di 14'45" siglato nell'ottobre 2023 a Riga. Sul percorso completamente piatto del 'Meiji Jingu Gaien', il parco nei dintorni dello stadio Nazionale di Tokyo, la 25enne delle Fiamme Azzurre chiude una gara comunque indimenticabile al secondo posto dietro soltanto alla keniana Caroline Nyaga (1'4:19"). Completa il podio la connazionale Maurine Jepkoech (terza a 14'40"). Per la fuoriclasse trentina stavolta c'è un 'pacer' d'eccezione, l'azzurro Iliass Aouani, campione europeo di maratona nella rassegna continentale di tre settimane fa in Belgio.