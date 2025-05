Diamond League, Sibilio show nei 400hs a Doha. Debutto ok per Tortu nei 200 metri

DOHA (QATAR) - Terza tappa di Diamond League da urlo per la squadra azzurra. A Doha, in Qatar, esultano Alessandro Sibilio, nei 400 ostacoli, Roberta Bruni con il secondo posto nell'asta. Il 26enne napoletano, con un finale di gara importante, ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito, ottenuta col tempo di 49.32. Nell'asta femminile, la 31enne romana - primatista italiana nella specialità - ha saltato 4,63 ed è stata superata solo dalla britannica Molly Caudery (4,75), quota che Bruni ha provato invano per tre volte.