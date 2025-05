Jacobs torna in pista a Roma dopo l'infortunio: quando e in che gara correrà i 100 metri

Jacobs, parte da Roma la corsa verso i Mondiali

Jacobs ha scelto il meeting di Roma come prima tappa di avvicinamento all'obiettivo stagionale: i Mondiali di Tokyo di settembre. "Sono felicissimo di tornare a gareggiare in Italia proprio a Roma, dove ho vissuto, mi sono allenato per le Olimpiadi di Tokyo e che considero la mia città - ha sottolineato lo sprinter azzurro -. E sono entusiasta di farlo nello Stadio dei Marmi, una pista meravigliosa che mi fa sentire a contatto con il mio pubblico, e dove lo scorso anno ho ricevuto un calore e un'accoglienza straordinari. Soprattutto da parte dei più giovani".