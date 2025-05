Stano: "Mentalmente sono stato un drago"

Domenica scorsa, Massimo Stano ha chiuso la classica parentesi. «E sinceramente - conclude lui il concetto - non credo che tanti, nei miei panni, sarebbero riusciti ad affrontare quello che mi è toccato. Non lo auguro a nessuno». Agli Europei a squadre di Podebrady, in Repubblica Ceca, il 33enne marciatore di Palo del Colle (Bari) ha distrutto il record del mondo della 35 km (2h20'43" contro il precedente 2h21'40"