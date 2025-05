Grande Italia in World Cup a Pazardzhik: Malan vince davanti a Cicinelli

L’impresa azzurra in Bulgaria arriva al termine di una gara da incorniciare dei due pentatleti italiani, dopo delle belle prove nelle qualifiche e nelle semifinali. La prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo di Malan è arrivata grazie a un’ottima prova di scherma (244 punti), seguita dal nuoto assieme al sesto tempo (31.38) nella nuova disciplina a ostacoli. Partito secondo nel laser run, a 14 secondi dall’egiziano Mohamed El Ashqar, il bronzo olimpico a Parigi 2024 ha ridotto subito lo svantaggio, preso al secondo giro la testa della gara e tagliato per primo il traguardo chiudendo con 1568 punti. A completare la storica doppietta italiana Matteo Cicinelli che si conferma ai vertici del Pentathlon Moderno internazionale dopo la vittoria a Il Cairo: bella la sua rimonta dal quinto posto nel laser run, chiuso con 1562 punti. Medaglia di bronzo per il 33enne francese Valentin Belaud (1560 punti), che torna sul podio dopo sei anni. Undicesimo posto per Roberto Micheli (Fiamme Oro) che ha terminato con 1535 punti.“Non so spiegarlo, mi sento sempre più a mio agio con questo nuovo format e mi piace sempre di più. E’ un momento bellissimo per la squadra italiana, è bello che al momento siamo i migliori al mondo e speriamo di poter continuare così per i prossimi tre anni. Nella squadra maschile stiamo seguendo il trend della squadra femminile, che ha fatto molto bene negli ultimi anni”, ha detto Cicinelli a fine gara. Emozionato e soddisfatto anche Giorgio Malan. “Sono felicissimo, è bellissimo. – ha spiegato il 25enne torinese – Dopo le Olimpiadi mi sono preso del tempo per me, e ricominciare gli allenamenti e le gare non è stato semplice con una nuova disciplina e un nuovo format e mi sono detto, d’accordo con il mio staff, che l’obiettivo di questa stagione non sarebbero state le medaglie ma migliorare e imparare al meglio il nuovo format, ma quando sei un atleta e sei in gara vuoi dare il massimo e vincere, e sono molto felice. La medaglia olimpica è stata fantastica, ma sono rimasto me stesso sempre, mi piace quello che faccio, il mio sport, prima come ora, allo stesso modo. – ha aggiunto Malan – Sono felicissimo e questa vittoria mi spinge ad andare avanti sempre al meglio”.

Al mattino si è svolta la finale femminile che per l’Italia si è chiusa con il nono posto di Aurora Tognetti (Carabinieri) con 1416 punti e il quindicesimo di Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) a 1381. Sul primo gradino del podio ancora la quattordicenne egiziana Farida Khalil con 1485 punti e due record del mondo, davanti alla coreana Seungmin Seong (1466) e alla connazionale Malak Ismail (1453).