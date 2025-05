Sarà un Golden Gala che parlerà una lingua su tutte: l’italiano. Venti, infatti, gli azzurri in gara il prossimo 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma per la tappa azzurra della Diamond League con in palio tanti punti per le finali di Zurigo. E non è detto che il gruppo italiano aumenti perché ‘Gimbo’, il capitano, sta facendo il possibile per esserci. Assente certo, invece, Marcell Jacobs, mentre rispondono presenti in tanti, da Mattia Fu